Техноблог МК в Израиле

Четверть века физики бились над крошечным, но упрямым несоответствием: их теоретические предсказания того, как заряженная частица мюон должна «покачиваться» в магнитном поле, расходились с экспериментальными данными примерно на одну миллионную долю — расхождение достаточно электризующее, чтобы намекать на существование пока неизвестных частиц .