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Московский комсомолец в Израиле

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Техноблог МК в Израиле

Техноблог МК в Израиле

Четверть века физики бились над крошечным, но упрямым несоответствием: их теоретические предсказания того, как заряженная частица мюон должна «покачиваться» в магнитном поле, расходились с экспериментальными данными примерно на одну миллионную долю — расхождение достаточно электризующее, чтобы намекать на существование пока неизвестных частиц .

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