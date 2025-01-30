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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оздоев о чемпионстве ПАОК: «Сумасшествие, это было вау! В Питере не было такого – здесь весь город вообще не спал, куча людей, творился хаос»

Клуб выиграл чемпионат Греции в четвертый раз в прошлом сезоне. – Как Салоники праздновали чемпионство ПАОК? Что здесь творилось?  – Сумасшествие.

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