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Продакт-менеджер Салтыков предупредил об опасности грязного кондиционера

Продакт-менеджер Салтыков предупредил об опасности грязного кондиционера

Специалисты рекомендуют проводить полную ревизию кондиционера примерно раз в три-четыре года. В рамках этой процедуры проводится частичная разборка корпусов, тестирование конденсаторов и замер рабочих токов компрессора.

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