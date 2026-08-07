Продакт-менеджер Салтыков предупредил об опасности грязного кондиционера

Специалисты рекомендуют проводить полную ревизию кондиционера примерно раз в три-четыре года. В рамках этой процедуры проводится частичная разборка корпусов, тестирование конденсаторов и замер рабочих токов компрессора.
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