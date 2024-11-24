Шеремет: США пойдут по скользкому пути в пропасть, поставив Киеву ракеты JASSM

В России предупредили США о рисках поставки Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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