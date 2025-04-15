Порошенко* заявил о попытке Зеленского построить авторитарный режим

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) обвинил офис действующего главы Владимира Зеленского в узурпации власти.
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