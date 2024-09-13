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Генерал из ФРГ: США попытаются переложить на Евросоюз ответственность за Украину

Генерал из ФРГ: США попытаются переложить на Евросоюз ответственность за Украину

Global Look Press/IMAGO Поражение киевского режима в конфликте с Москвой свалят на европейцев. Об заявил экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят, запись беседы с ним разместили на YouTube-канале портала Weltwoche.

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