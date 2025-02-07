15 февраля – митинг в защиту жертв политических репрессий в Латвии

В многочисленной компании политически репрессированных латвийцев есть множество членов партии РСЛ. Да и саму партию, отмеченную многочисленными предупреждениями, запретами на заявленные ее членами уличные мероприятия, лишенную счета в банке и причитающегося ей госфинансирования смело можно вписать в эту компанию целиком.