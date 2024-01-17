Владимир Путин ответил на сообщение «Не буду за вас голосовать» с прямой линии

Ответ на это сообщение Президент России дал спустя месяц.Одно из сообщений, поступивших во время ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин прокомментировал спустя месяц после эфира «Не буду за вас голосовать», - так говорилось в сообщении.
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