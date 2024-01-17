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Владимир Путин ответил на сообщение «Не буду за вас голосовать» с прямой линии

Владимир Путин ответил на сообщение «Не буду за вас голосовать» с прямой линии

Ответ на это сообщение Президент России дал спустя месяц.Одно из сообщений, поступивших во время ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин прокомментировал спустя месяц после эфира «Не буду за вас голосовать», - так говорилось в сообщении.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных. Да много, но появляются и те, которые сами и завозят мигрантов и это не проблема, а взрывоопасное состояние. Власть и сама приносит столько проблем, что они много больше решённых!
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