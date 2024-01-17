Владимир Путин ответил на сообщение «Не буду за вас голосовать» с прямой линии

ГБ

Геннадий Бережнов

Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных. Да много, но появляются и те, которые сами и завозят мигрантов и это не проблема, а взрывоопасное состояние. Власть и сама приносит столько проблем, что они много больше решённых!