Петербуржцы рассказали, какие произведения Достоевского им запомнились больше всего

И как, по их мнению, Петербург связан с великим писателем В честь Дня Достоевского, который пройдет сегодня в Петербурге, корреспонденты «Петербургского дневника» узнали у местных жителей, какие произведения великого писателя им запомнились больше всего.
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