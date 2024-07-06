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Петербургский дневник

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Петербуржцы рассказали, какие произведения Достоевского им запомнились больше всего

Петербуржцы рассказали, какие произведения Достоевского им запомнились больше всего

И как, по их мнению, Петербург связан с великим писателем В честь Дня Достоевского, который пройдет сегодня в Петербурге, корреспонденты «Петербургского дневника» узнали у местных жителей, какие произведения великого писателя им запомнились больше всего.

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