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Ляказетт провел 500-й матч за клубы. У него 210 голов за «Лион» и «Арсенал»

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт принял участие в матче Лиги 1 с «Нантом» (0:0). 31-летний француз провел 500-ю игру за клубы во всех турнирах.

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