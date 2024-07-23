В новых регионах заключили 216 договоров МСП под "зонтичные" поручительства

Малый и средний бизнес в новых регионах по итогам первого полугодия 2024 года привлек 670 млн рублей банковского финансирования благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации.
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