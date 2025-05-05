НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Анатомия бизнеса

1 подписчик

Как заинтересовать руководителей проходить обучение и выстроить эффективную систему развития

Обучение руководителей среднего и высшего звена — традиционно непростая задача для HR. Причин несколько: высокая загруженность сотрудников, скепсис по отношению к таким программам и ощущение, что обучение не даёт практической пользы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх