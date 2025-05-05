Как заинтересовать руководителей проходить обучение и выстроить эффективную систему развития

Обучение руководителей среднего и высшего звена — традиционно непростая задача для HR. Причин несколько: высокая загруженность сотрудников, скепсис по отношению к таким программам и ощущение, что обучение не даёт практической пользы.
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