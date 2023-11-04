«Амур» и «Адмирал» разыграют между собой Кубок Икры. Клубы с Дальнего Востока проведут 6 матчей в этом сезоне

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ дальневосточные клубы сыграют между собой 6 раз. 19, 21 и 28 ноября команды сыграют в Хабаровске, а 6, 7 и 20 декабря – во Владивостоке.
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