Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к антигосударственным действиям, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Совфеда.
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