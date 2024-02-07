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Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к антигосударственным действиям, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

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