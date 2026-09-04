Технологии Москвы помогают регионам развивать транспорт и медицину

Москва развивает масштабные цифровые экосистемы — от образования и медицины до транспорта и IТ. Эти решения выходят далеко за пределы города: российские регионы получают готовые платформы, экономя на разработке и ускоряя цифровизацию ключевых сфер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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