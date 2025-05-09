Индия ударила по трем авиабазам Пакистана

Сразу три авиабазы Пакистана подверглись ударам со стороны Индии. По словам начальника Межведомственной службы по связям с общественностью пакистанских Вооруженных сил Ахмеда Шарифа Чоудри, налеты совершили по базам Нур-Хан, Мюрид и Рафики.