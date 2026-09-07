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Русская весна

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Правительство РФ утвердило Концепцию повышения цифровой грамотности граждан

Правительство РФ утвердило Концепцию повышения цифровой грамотности граждан

Правительство утвердило Концепцию повышения цифровой грамотности граждан России. Документ предусматривает единые правила безопасного поведения в интернете, алгоритмы действий при цифровых преступлениях и рекомендации по работе с искусственным интеллектом, включая проверку дипфейков и защиту персональных данных.

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