Американский миллиардер Сакс заявил, что США могут устроить третью мировую войну

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США могут устроить третью мировую войну. Он обратил внимание, что некоторые представители власти ещё сильнее обостряют противостояние с Россией, словно бы не понимая, чем это может обернуться.
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