Хватит одной: какие ядовитые ягоды созрели в лесах Подмосковья

В конце лета и начале осени в лесах Московского региона созревают несколько видов ядовитых ягод, которые легко перепутать с привычными съедобными.
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