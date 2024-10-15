Какой сегодня праздник: 15 октября – Всемирный день мытья рук

Всемирный день мытья рук (Global Handwashing Day) отмечается ежегодно 15 октября. Праздник учрежден в 2008 году Генассамблеей ООН совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения.
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