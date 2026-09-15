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Премия за риск российских акций достигла максимума с 2022 года

Премия за риск (ERP) российских акций почти удвоилась с начала года и достигла 15% — максимального уровня с 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на анализ инвестиционной компании «Атон» и оценки других инвестдомов.

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