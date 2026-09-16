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«Сидни Суини, вот как выглядят женщины в спорте». Бегунья Хант раскритиковала актрису после 4-го места на ЧМ

Британская бегунья Эми Хант раскритиковала Сидни Суини за участие в откровенной рекламе. 28-летняя актриса снялась обнаженной в рекламе биржи прогнозов Novig.

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