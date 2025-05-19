Элитный полк ВСУ превратился в «Скалу смерти»: Карта специальной военной операции на Украине на 19 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия Соколова425-й штурмовой полк ВСУ, официально входящий в число «элитных» украинских формирований, фактически превратился в полигон для уничтожения.