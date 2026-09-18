В Петербурге представят рок-мюзикл "Два капитана" по песням Вадима Самойлова и группы "Агата Кристи"

Спектакль создаётся при поддержке Комитета по культуре города в сотрудничестве с Театром музыкальной комедии и театром-студией "Синяя птица".
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