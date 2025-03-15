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Парламент Франции решил забрать российские активы: к чему это приведет

Парламент Франции решил забрать российские активы: к чему это приведет

БлокнотРУ Национальное собрание Франции подавляющим большинством голосов одобрило резолюцию Европарламента о необходимости конфискации замороженных активов России.

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