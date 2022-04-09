Рубль укрепился, побив рекорды 2020 и 2021 годов

В последние дни курс рубля по отношению к доллару и евро быстро укрепляется. Так, на Межбанковской валютной бирже 8 апреля евро снижался до 78 рублей (впервые с 2020 года), а американская валюта падала ниже 73 рублей (первый раз с ноября 2021-го).