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Рубль укрепился, побив рекорды 2020 и 2021 годов

Рубль укрепился, побив рекорды 2020 и 2021 годов

В последние дни курс рубля по отношению к доллару и евро быстро укрепляется. Так, на Межбанковской валютной бирже 8 апреля евро снижался до 78 рублей (впервые с 2020 года), а американская валюта падала ниже 73 рублей (первый раз с ноября 2021-го).

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