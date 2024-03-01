На большом морозильном рыболовном траулере «Капитан Мартынов» поднят флаг России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта, ФедералПресс. На большом морозильном рыболовном траулере «Капитан Мартынов», построенном на «Адмиралтейских верфях» по заказу «Русской Рыбопромышленной Компании», поднят государственный флаг Российской Федерации.
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