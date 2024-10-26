Остин: силы США на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности

Global Look Press/Po1 Alexander Kubitza/Dod Силы США на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной готовности, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом после ударов ЦАХАЛ по Ирану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии