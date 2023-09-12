Фейков нет. Только достоверные новости

7 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    и присутствие пидар...гогов...Глупость? Диверсия?
  • Tania Еременко
    "Работайте, братья"!  И вернитесь живыми и здоровыми!Military Watch: р...
  • лина любимцева
    За троих ребят молюсь, проживающих на  Украине. За Романа, Максима и Тараса...   Роман русский по отцу. Двое других р...Эксперт: контрнас...

ЧТО СДЕАЛ ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПУНКТАМ

ЧТО СДЕАЛ ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПУНКТАМ

Кому-то эта тема давно надоела. У кого-то она вызывает бешеную злобу. А кто-то помнит и знает, что нельзя забывать тех, кто работал на страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Святослав Сюткин
Сюткин Святослав Берия был на на своем месте в нужное для Страны время! Все что натворил кукурузник - хватит на пожизненный срок. Я надеюсь,что Берия будет реабилитирован и его заслуги,особенно по созданию атомного и водородного оружия, Огромны!!!! Спасибо ему за Все,что он Сделал!!!
Ответить
19 час.
Михаил
Интересно, а в новых школьных учебниках истории, личность Берии и его вклад в строительство Страны как-нибудь освещаются ?
Ответить
19 час.
Артур Кушхабиев
Теперь бы такими темпами страну развивать...
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх