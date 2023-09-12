ЧТО СДЕАЛ ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПУНКТАМ

Святослав Сюткин

Сюткин Святослав Берия был на на своем месте в нужное для Страны время! Все что натворил кукурузник - хватит на пожизненный срок. Я надеюсь,что Берия будет реабилитирован и его заслуги,особенно по созданию атомного и водородного оружия, Огромны!!!! Спасибо ему за Все,что он Сделал!!!