Кому-то эта тема давно надоела. У кого-то она вызывает бешеную злобу. А кто-то помнит и знает, что нельзя забывать тех, кто работал на страну.
ЧТО СДЕАЛ ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО ПУНКТАМ
Комментарии
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Святослав Сюткин
Сюткин Святослав Берия был на на своем месте в нужное для Страны время! Все что натворил кукурузник - хватит на пожизненный срок. Я надеюсь,что Берия будет реабилитирован и его заслуги,особенно по созданию атомного и водородного оружия, Огромны!!!! Спасибо ему за Все,что он Сделал!!!
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19 час.
Михаил
Интересно, а в новых школьных учебниках истории, личность Берии и его вклад в строительство Страны как-нибудь освещаются ?
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19 час.
Артур Кушхабиев
Теперь бы такими темпами страну развивать...
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19 час.
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