Тренер Новицкий назвал уход Петросян от Тутберидзе неожиданным решением

Чемпион Европы и тренер Сергей Новицкий сообщил, что уход фигуристки Аделии Петросян из тренерского штаба Этери Тутберидзе стал неожиданностью и мог быть связан с желанием сосредоточиться на учебе, передает RT.
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