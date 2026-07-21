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Тренер Новицкий назвал уход Петросян от Тутберидзе неожиданным решением

Тренер Новицкий назвал уход Петросян от Тутберидзе неожиданным решением

Чемпион Европы и тренер Сергей Новицкий сообщил, что уход фигуристки Аделии Петросян из тренерского штаба Этери Тутберидзе стал неожиданностью и мог быть связан с желанием сосредоточиться на учебе, передает RT.

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