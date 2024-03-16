Управление Министерства юстиции РФ по Астраханской области обращает внимание руководителей НКО

Управление Министерства юстиции России по Астраханской области обращает внимание руководителей некоммерческих организаций на необходимость представления до 15 апреля 2024 года включительно: общественными объединениями – отчета о своей деятельности по форме ОН0003 и сообщения о продолжении деятельности в текущем году; религиозными организациями – отчета о своей деятельности по форме ОР0001 (в случае поступления денежных средств или имущества от иностранных источников); иными некоммерческими организациями – отчетов о своей деятельности по формам ОН0001 и ОН0002 или сообщения о продолжении своей деятельности.