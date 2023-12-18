Расследование смертельно ДТП с участием пьяного полицейского контролирует прокуратура Кубани

Расследование смертельно ДТП с участием пьяного полицейского контролирует прокуратура КубаниПрокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием пьяного полицейского.
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