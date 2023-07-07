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Рогов: ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области

Рогов: ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что командование ВСУ специально направляет пехоту в Запорожской области на точки, где установлены мины, чтобы расчистить путь для тяжёлой западной техники.

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