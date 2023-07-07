Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что командование ВСУ специально направляет пехоту в Запорожской области на точки, где установлены мины, чтобы расчистить путь для тяжёлой западной техники.
Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что командование ВСУ специально направляет пехоту в Запорожской области на точки, где установлены мины, чтобы расчистить путь для тяжёлой западной техники.
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