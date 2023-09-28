На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект

Вот так новости, целый Генсек НАТО Столтенберг поймал классическую белочку биполярочку, разведя слезливые турусы на колёсах «по данным разведки США».
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