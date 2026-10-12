Немцы продолжили вести бизнес в России, несмотря на европейские санкции

Karl-Josef Hildenbrand/AP/TASS Большая часть немецких предпринимателей не стала уходить из России после начала спецоперации и ввода европейских санкций в 2022 году.
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