Сложности принятия решений в Болгарии

Дилетант о политике Кирилл Петков Я дико извинюсь, а что это за такая власть в Болгарии? Там вообще в курсе, кто должен принимать судьбоносные решения? И хорошо бы еще сообщить людям, от кого идет инициатива, чтобы точно понимать, кого надо бить.