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Ночью 14 октября в Саратовской области погиб человек из-за атаки дронов

Ночью 14 октября в Саратовской области погиб человек из-за атаки дронов

В России к утру 14 октября в нескольких областях сохраняется режим беспилотной атаки. В Саратовской области из-за атаки погиб человек, повреждены жилые дома.

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