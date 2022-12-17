Елена Вайцеховская: «Кто такая Щербакова, знают, наверное, все. Кто такая Непряева, знает очень ограниченное количество людей»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о том, почему спортсменкой года в России признали фигуристку Анну Щербакову, а не лыжницу Наталью Непряеву.

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