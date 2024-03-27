Рожин: боец ВСУ отказался идти в атаку и пристрелил замполита батальона

В Угледаре 24 марта солдат Вооруженных сил Украины хладнокровно пристрелил замполита батальона 72-й бригады ВСУ, майора Евгения Буковяка, после конфликта, вызванного отказом военнослужащих принять участие в наступлении, сообщил военкор Борис Рожин.
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