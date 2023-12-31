Школьная учительница Путина Гуревич поздравила бойцов СВО

Школьная учительница и классная руководительница президента Владимира Путина Вера Гуревич поздравила участников специальной военной операции (СВО) с наступающим Новым годом и пожелала им скорее вернуться домой с победой.
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