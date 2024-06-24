Системная работа против России ведётся постоянно, равно, как и принимаются контрмеры

Александр Макеев

Не абы какое что-то своё строить из нашего государства. Надо на научной основе строить! Естественная цель, к которой надо стремиться России и здравомыслящим россиянам, не провозглашена власть имущими! То есть нет предъявления мировоззрения-идеологии-веры государства, без которой государство аморфно, и может в любой исторический момент рассыпаться. Подобно тому, как сам по себе развалился "вовеки нерушимый" Союз Советских Социалистических Республик, растащенный на 15 обломков амбициозными руководителями национальных республик. СССР развалился потому что мировоззрение-идеология-вера СССР была сказкой о коммунизме, в котором будут жить некие будущие поколения советских людей, и в которую не верили сами руководители СССР и союзных республик и большинство советских граждан. А ведь должна быть чётко обозначена цель, к которой надо стремиться России и которая является желанной для каждого здравомыслящего россиянина! Этой целью может быть только построение АВТАРКИИ (Ноо-Био-Техно-Сферы) - самодостаточной научно-технически высокоразвитой, беспредельно эволюционирующей в прогресс страны, в которой будут запрещены социалистически-капиталистические конкурентно-враждебные товарно-денежные и денежно-денежные мошеннические отношения!