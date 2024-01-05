Спирали, высеченные на скалах США тысячи лет назад, могут быть древними календарями

Их могли использовать и люди нашей эры. Комплекс поселений Касл-Рок-Пуэбло на плато Меса-Верде в США, где Колорадо граничит с Ютой, хорошо известен необычными скальными образованиями и наскальными рисунками, которые датируют тысячами лет.