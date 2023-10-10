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Закон и Порядок

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Русские медленно запрягают, быстро едут, а тормозов вообще не признают

Русские медленно запрягают, быстро едут, а тормозов вообще не признают

Любая война неизбежно заканчивается. Весь вопрос - где и как? В текущих условиях резкого ожесточения, побитых горшков со всей Западной Цивилизацией, предъявленной коллективной ответственности всему русскому народу одновременно с претензией лично Путину в том, что построил диктатуру, угнетая и лишая самовыражения этот самый русский народ, грабительский отбор денег и собственности, передача нацистам всего оружия, что можно было отдать - да десятки причин, на самом деле, что складываются в одно состояние.

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