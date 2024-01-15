17 января — пресс-конференция «Итоги градостроительного развития ТиНАО в 2023 году»

фото: РИА Новости/Алексей Майшев В среду, 17 января 2024 года, в 11:00 состоится пресс-конференция руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина на тему: «Итоги градостроительного развития ТиНАО в 2023 году».
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