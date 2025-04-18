Диетолог предупредила о вреде пасхальных куличей для ЖКТ

Чрезмерное поедание пасхальных куличей может стать причиной проблем с пищеварительной системой. Об этом 18 апреля сообщила врач-гастроэнтеролог, профессор РАН, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова в беседе с «Газетой.