Диетолог предупредила о вреде пасхальных куличей для ЖКТ

Чрезмерное поедание пасхальных куличей может стать причиной проблем с пищеварительной системой. Об этом 18 апреля сообщила врач-гастроэнтеролог, профессор РАН, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова в беседе с «Газетой.
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