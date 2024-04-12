Во взяточничестве его не обвиняют, но рассмотрят в суде дело о нанесении ущерба государственному бюджету.
Глава крымского поссовета массово раздавал участки у моря
Комментарии
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А
Александр
Не пора ли остановиться с разбазариваем земли местными чинушами-барыгами? Граница открыта, землей уже распоряжаются иностранцы. Тусовка всё спустила на самотек. Это уже не местное самоуправление, а местное самоуправство. С ним надо кончать! А то всё переживаем кого выберут, назначат, кого назначат? Да таких же бездарей и прохвостов. Ну, безысходность какая-то!
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