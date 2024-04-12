Глава крымского поссовета массово раздавал участки у моря

А

Александр

Не пора ли остановиться с разбазариваем земли местными чинушами-барыгами? Граница открыта, землей уже распоряжаются иностранцы. Тусовка всё спустила на самотек. Это уже не местное самоуправление, а местное самоуправство. С ним надо кончать! А то всё переживаем кого выберут, назначат, кого назначат? Да таких же бездарей и прохвостов. Ну, безысходность какая-то!