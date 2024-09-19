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Трамп посетит родину теории заговора о поедающих домашних животных мигрантах

Трамп посетит родину теории заговора о поедающих домашних животных мигрантах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп посетит Спрингфилд в штате Огайо и Орора в штате Колорадо после своих заявлений том, что гаитянские мигранты якобы поедают домашних животных.

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