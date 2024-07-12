Родри о «Золотом мяче»: «Меня это не особо волнует. Я сфокусирован на выигрыше Евро и командных титулов»

– На ваш взгляд, станете ли вы единственным испанцем в списке претендентов на «Золотой мяч»? – Меня это не особо волнует.
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