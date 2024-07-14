В США закрыли небо над родным городом напавшего на Трампа стрелка

Воздушное пространство над городом Бетел-Парк в штате Пенсильвания, США, где проживает подозреваемый в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, было временно закрыто из соображений безопасности.
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