ГлагоL

21 216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    не хватит духу...ссыкливому правительству....все почти прозападники,и если б гарант не повязал всех круговой порукой,...Госдума готовит т...
  • Майя Maja
    А что с 1998 года "в лом" было подумать, что и как может быть с экономикой государства РФ?Силуанов упрекнул...
  • Слава Охрименко
    там одни юендеровцы проплаченные америкосами , там людей нет .Всех мочить без переговоровРоссийские военны...

Евросоюз лишил Киев надежды на введение бесполётной зоны над Украиной

Евросоюз лишил Киев надежды на введение бесполётной зоны над Украиной

Это решение могло бы положить начало третьей мировой войне.фото: wikipedia.org--> Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 13 марта, выступил против введения бесполетной зоны над Украиной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх