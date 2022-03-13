Евросоюз лишил Киев надежды на введение бесполётной зоны над Украиной

Это решение могло бы положить начало третьей мировой войне.фото: wikipedia.org--> Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 13 марта, выступил против введения бесполетной зоны над Украиной.
Это решение могло бы положить начало третьей мировой войне.фото: wikipedia.org--> Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 13 марта, выступил против введения бесполетной зоны над Украиной.
Свежие комментарии